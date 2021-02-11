Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 22:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep FK'da 4 koronavirüs vakası
Gaziantep Futbol Kulübü; futbolcular, teknik ekip ve personele Trabzonspor maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinin sonucunda 2 futbolcu ve 2 kulüp personelinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Gaziantep'te, yapılan koronavirüs testleri sonrası 2 futbolcu ve 2 personelin sonucu pozitif çıktı.
"Profesyonel futbol takımımıza Trabzonspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 2 futbolcumuzun ve 2 personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır."
Futbolcular ve personelin izolasyon ile tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatıldı.
BİLGİLENDİRME | Covid-19 Test Sonuçları— Gaziantep FK (@GaziantepFK) February 11, 2021
https://t.co/a4To8rfzw3 pic.twitter.com/FlSuUZV8Y6
Etiketler: Gaziantep FK Koronavirüs
Son Haberler
- 22:51
- 22:45
- 22:39
- 22:16
- 22:07
Sıradaki Haber
Emre Belözoğlu: Erol Bulut’a inanıyor ve güveniyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz