Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Gaziantep'te, yapılan koronavirüs testleri sonrası 2 futbolcu ve 2 personelin sonucu pozitif çıktı.

"Profesyonel futbol takımımıza Trabzonspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 2 futbolcumuzun ve 2 personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır."

Futbolcular ve personelin izolasyon ile tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatıldı.