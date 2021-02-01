Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 2 futbolcu ve 1 personelin daha sonucu pozitif olarak raporlandı.

Bu raporlarla birlikte takımdaki pozitif teşhis konulan kişi sayısı 4'e yükseldi. Futbolcular ve personelin izolasyon ile tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatıldı.