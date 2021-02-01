Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 15:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep FK'da 3 koronavirüs vakası daha
Gaziantep FK, iki futbolcusu ve bir personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 2 futbolcu ve 1 personelin daha sonucu pozitif olarak raporlandı.
Bu raporlarla birlikte takımdaki pozitif teşhis konulan kişi sayısı 4'e yükseldi. Futbolcular ve personelin izolasyon ile tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatıldı.
BİLGİLENDİRME | Covid-19 Test Sonuçları— Gaziantep FK (@GaziantepFK) February 1, 2021
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Etiketler: Gaziantep FK Koronavirüs
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