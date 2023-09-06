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Spor
AA 06.09.2023 15:23

Gaziantep FK'da 2. Sumudica dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaştı.

Gaziantep FK'da 2. Sumudica dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, Sumudica ile prensipte anlaşmanın sağlandığı belirtildi. 

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Marius Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe (yarın) günü Gaziantep’e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Sumudica'nın Türkiye kariyeri şöyle:

2017-2018 Kayserispor (39 maç), 2019-2021 Gaziantep FK (51 maç), 2021 Çaykur Rizespor (7 maç), 2021-2022 Y. Malatyaspor (16 maç).


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