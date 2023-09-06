Gaziantep FK'da 2. Sumudica dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, Sumudica ile prensipte anlaşmanın sağlandığı belirtildi.
"Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Marius Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe (yarın) günü Gaziantep’e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."
Sumudica'nın Türkiye kariyeri şöyle:
2017-2018 Kayserispor (39 maç), 2019-2021 Gaziantep FK (51 maç), 2021 Çaykur Rizespor (7 maç), 2021-2022 Y. Malatyaspor (16 maç).
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE— Gaziantep FK (@GaziantepFK) September 6, 2023
Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Marius Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe (yarın) günü Gaziantep’e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir.
Kamuoyunun… pic.twitter.com/aIOoJKM7za