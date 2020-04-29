Gaziantep Futbol Kulübü, futbolcu maaşlarında indirime gidecek. Güneydoğu ekibinin başkanı Mehmet Büyükekşi, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada gelirlerinin büyük oranda düştüğünü söyledi.

Sponsor ödemelerini almakta zorlandıklarını belirten Büyükekşi, "Her kulüp gibi maddi kayıplarımız oldu. Dolar kurunun yükselişi de bizi zora soktu. Yabancı oyuncuların sözleşmelerinin dövizle olmasından dolayı yüzde 30 zararımız var." ifadesini kullandı.

Yönetim olarak futbolcu maaşlarında indirim kararı aldıklarını belirten Başkan Büyükekşi, "Oyuncularla yakın zamanda bu konuda görüşeceğiz. Bazı futbolcular maaşlarında indirim yapmaya hazır olduklarını söyledi. Ancak biz tüm futbolculardan bunu bekliyoruz." diye konuştu.

11 Mayıs'ta antrenmanlara başlayacak Gaziantep Futbol Kulübü'nün 14 yabancı oyuncusu bulunuyor.