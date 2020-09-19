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Gareth Bale yeniden Tottenham'da
İngiltere Premier Ligi ekibi Tottenham, Real Madrid'in Gallerli yıldızı Gareth Bale'i renklerine bağladığını açıkladı.
Bale, 2013'te 101 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Real Madrid öncesi 6 sezon oynadığı Tottenham'a geri döndü. Kulüpten yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin." ifadesi kullandı.
31 yaşındaki Galli milli futbolcu, yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından Real Madrid'de düzenli olarak forma giyememişti.
Reguilon ile 5 yıllık sözleşme imzalandı
Tottenham ayrıca 23 yaşındaki sol bek Sergio Reguilon'u da Real Madrid'den transfer ettiğini duyurdu.
2024-25 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanan İspanyol milli futbolcunun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İspanyol basını, transferin 30 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini iddia etti.
Etiketler: transfer Tottenham İngiltere Premier Lig Gareth BaleSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 20:54
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