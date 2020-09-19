Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki Portekizli milli futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandı.

İngiliz basını, sözleşme süresinin 5 yıl olduğunu ve Liverpool'un, Jota'nın bonservisini 41 milyon sterlin karşılığında aldığını öne sürdü.