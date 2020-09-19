Haber Giriş: Kaynak: AA
Liverpool Diogo Jota'yı transfer etti
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Portekizli forvet oyuncusu Diogo Jota'yı Wolverhampton'dan transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki Portekizli milli futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandı.
İngiliz basını, sözleşme süresinin 5 yıl olduğunu ve Liverpool'un, Jota'nın bonservisini 41 milyon sterlin karşılığında aldığını öne sürdü.
Etiketler: İngiltere Premier Lig Liverpool Diogo Jota transferSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 20:32
Son Haberler
- 21:24
- 20:46
- 20:13
- 19:57
- 19:38
Sıradaki Haber
Fransa Bisiklet Turu'nda 20. etap
Yükleniyor lütfen bekleyiniz