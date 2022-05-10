Özel bir hastanede gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Galatasaraylı futblcu Berkan Kutlu, obezitenin çok önemli bir sağlık problemi olduğunu kaydetti. Berkan bu yıl kötü bir sezon geçirdiklerini söyledi.

"Obezitede ilk sıralarda yer aldığımızı bilmiyordum. Bunu değiştirmenin bizim elimizde olduğunun farkında olmamız lazım. Ne kadar ses getirebilirsek, ne kadar farkındalık oluşturabilirsek ne mutlu bize. Umarı bu organizasyon da farkındalığa sebep olur. Sezon bittikten sonra gerekli planlamalar yapılacaktır. Her şeyimizi vermeye devam edeceğiz."

Berkan Kutlu: Kötü bir sezon geçirdik, en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. pic.twitter.com/Ks9DHwr6sx — TRT Spor (@trtspor) May 10, 2022

Bafetimbi Gomis ise çocukların yemelerine dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

"Türkiye'nin obezitede bu seviyede olduğunu bilmiyordum. Türk mutfağı çok güzel ve obeziteye davetiye çıkarıyor. Geleceğin futbolcular, basketbolcuları olacak çocukların yemesine çok dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye'nin obezite savaşında yardımcı olmak istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Konuşmaların ardından sarı-kırmızılı futbolcular etkinliğe katılan çocuklarla kısa bir süre top oynarken, bol bol imza dağıttılar.

[Fotoğraf: AA]