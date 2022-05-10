Trabzonspor'un şampiyonluğu, şehirdeki renkli görüntüler ile birlikte, uluslararası medyada gündem olmuştu.

Bordo-mavililere iletilen kutlama mesajlarından biri de Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden geldi.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "38 yıl aradan sonra şampiyon olan Trabzonspor'u kutluyoruz" yazıldı.

Mesajda, Almanya büyükelçiliğe asılan dev Trabzonspor bayrağı önünde Büyükelçi Jürgen Schulz'un poz verdiği fotoğraf da yer aldı.

Bu jestte büyükelçilikte görevli, Trabzon kökenli personel de etkili oldu. Bordo mavili ekip de kısa süre önce, yeniden Bundesliga'ya yükselen Schalke 04 takımı için Almanca tebrik mesajı yayımlamıştı.