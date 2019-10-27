Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlunun ameliyat edilmesi nedeniyle derbide olmayacağını duyurdu.

Donk, "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA