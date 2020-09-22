Sezona iyi bir başlangıç yaparak oynadığı üç resmi maçı da kazanan Galatasaray, bunu sürdürmek istiyor.

Sarı kırmızılılar, Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından önce Hajduk Split, sonrasında Fenerbahçe derbisi ve tur atlarsa önümüzdeki hafta bir Avrupa kupası maçına daha çıkacak.

Teknik direktör Fatih Terim, takımını yoğun maç trafiğine hazırlıyor. Tecrübeli teknik adamın futbolcularına her maça ayrı bir şekilde konsantre olmaları konusunda uyarılar yaptığı belirtildi.

Terim’in oyuncularına, "Sezona iyi başlangıcımızı taçlandırmak için Split ve Fenerbahçe maçlarını kayıpsız geçmemiz gerekiyor " dediği öğrenildi.

Sezona yoğun fikstürle başlayan sarı kırmızılılarda Fatih Terim’in bu süreçte kadroyu ekonomik şekilde kullanmak istediği ifade edildi.

Hajduk Split maçında Linnes, Diagne, Ömer Bayram ve Babel gibi isimlerin ilk 11’de şans bulması bekleniyor.

Terim’in; Arda Turan, Falcao, Belhanda ve Taylan'ı diri bir şekilde Fenerbahçe derbisine saklayacağı belirtildi.