Spor
TRT Haber 28.08.2025 19:50

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek 36 takım netleşti. Ülkemizi Devler Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonu lig aşaması eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray'ın devler ligindeki rakipleri belli oldu. Kura çekimi TRT Spor'da canlı olarak yayınlandı.

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray'ı kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan, Sportif AŞ Başkan Vekilleri Abdullah Kavukcu ile Maruf Güneş ve Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız temsil etti.

İşte Galatasaray'ın rakipleri:

Liverpool, Manchester City(d), Eintracht Frankfurt(d), Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax(d), Monaco(d), Union Saint-Gilloise

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şöyle:

1. Hafta: 16/18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs 2026'da, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

