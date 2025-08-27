Açık 24.6ºC Ankara
Spor
AA 27.08.2025 19:57

12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası'na galibiyetle başladı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu ilk maçında Türkiye, ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup etti.

12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası'na galibiyetle başladı
[Fotograf: AA]

A Milli Erkek Basketbol Takımı, karşılaşmaya etkili başladı. Letonya'yı dış atışlara zorlayan Türkiye, pota altından kaydettiği sayılarla 4. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 3-13. Ev sahibi takım, moladan toparlanarak dönmesine rağmen serbest atış çizgisi ve dış atışlardan skor üretmeye devam eden milliler, 8. dakikada farkı 14'e çıkardı: 10-24. Kalan bölümde art arda hatalar yapan Türkiye karşısında 11-0'lık seri yakalayan Letonya, farkı 3'e kadar indirdi. Ay-yıldızlı ekip, ilk periyodu 24-21 önde tamamladı.

İki takımın da 3 sayı çizgisinin gerisinden 5'er kez isabet bulduğu ikinci çeyrekte farkı açan Türkiye, soyunma odasına 47-39 üstün gitti.

12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Üçüncü periyotta A Milli Takım, Letonya'ya büyük üstünlük kurdu. Dış atışlardan peş peşe bulduğu sayılarla tempo yakalayarak farkı 18 sayıya kadar çıkaran milliler, son bölüme 72-55 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta rahat oyun sergileyen Türkiye, sahadan 93-73 galip ayrıldı.

Letonya'ya karşı 15 üç sayı isabeti bulan milliler, EuroBasket tarihinde en fazla üç sayı kaydettiği maçı yaşadı.

12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçını 29 Ağustos Cuma günü saat 14.45'te Çekya ile yapacak.

Karşılaşmayı AK Parti Bursa Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

A Milli Basketbol Takımı Basketbol
OKUMA LİSTESİ