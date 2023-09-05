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Spor
AA 05.09.2023 20:04

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele edecek olan Galatasaray, oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı
[Fotograf: AA]

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA kadrosunda Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Halil Dervişoğlu yer almadı. Yeni transferler Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele ise listede yer aldı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde;

"Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Mauro Icardi, Cedric Bakambu"

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