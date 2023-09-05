Dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Takımı'nın teknik direktörü görevden alındı

Yaklaşık 8 yıldır İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olan Vidal, takımını dünya şampiyonu yapmasının ardından sözleşmesinin uzatılacağı ve maaşının artırılacağı vaatlerine rağmen Rubiales olayından dolayı işinden oldu.

Sidney kentindeki Avustralya Stadı'nda 20 Ağustos'ta oynanan Dünya Kupası finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya'da Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in kutlamalardaki uygunsuz hareketleriyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

FIFA Disiplin Kurulu tarafından hakkında soruşturma açılan ve geçici olarak görevden alınan Rubiales, İspanya'dan gelen tüm siyasi ve sosyal baskılara rağmen istifa etmemişti.

Rubiales, 25 Ağustos'ta düzenlenen İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) olağanüstü genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada da sol azınlık hükümetindeki bazı bakanları "sahte feministlikle" suçlayarak, istifa etmeyeceğini açıklamış ve o sırada salonda bulunan Vidal ve erkek milli futbol takımı teknik direktörü Luis de la Fuente'nin aralarında olduğu bazı kişilerce alkışlanmıştı.

De La Fuente, alkıştan dolayı kendisine yapılan tüm eleştirilerin haklı olduğunu savunup, özür dileyerek görevinde kalırken, aynı tavrı göstermeyen Vidal, Rubiales'e verdiği desteğin yarattığı baskıdan işini kaybetti.

Rubiales'in yerine RFEF Başkanlığı'na getirilen Pedro Rocha ile toplanan yönetim kurulu, Vidal'ın kadın milli futbol takımı teknik direktörlüğü ve sportif direktörlük görevlerinden alındığını duyurdu.

RFEF'in açıklamasında, Vidal için "2015-2023 yılları arasında İspanyol kadın futbolunun gelişimine önemli katkılar yapan teknik adam, İspanya'yı dünya şampiyonu yaptı ve FIFA sıralamasında üstlere çıkardı." ifadeleri kullanılarak, bundan sonraki sportif kariyerinde başarı dilendi.

RFEF özür diledi

Diğer yandan RFEF, başkan Rocha'nın imzasıyla yayımladığı bir yazıda, "Rubiales olayının yaşattığı acı ve sıkıntıdan dolayı derin üzüntü ve utanç duyduklarını" belirtip, İspanyol toplumundan ve futbol dünyasından özür diledi.

Açıklamada, şu ifadeler öne çıktı:

"RFEF, milli takımımızı, futbolumuzu ve toplumumuzu lekeleyen olaylardan dolayı bir bütün olarak topluma ve futbol dünyasına derin üzüntülerini iletmek istiyor. Oluşan zarardan derin üzüntü duyuyoruz. RFEF olarak en içten şekilde özür diliyoruz ve bu tür olayların bir daha asla gerçekleşmeyeceğine dair kesin bir taahhüt veriyoruz."

2024 Avrupa Şampiyonası eleme maçları için kampa çağırılan İspanya Erkek Milli Futbol Takımı da dün bir açıklama yaparak, yaptığı hareketlerden dolayı Rubiales'i eleştirmişti.

Takım kaptanı Alvaro Morata tarafından okunan açıklamada, "Temsil ettiği kurumun gereklerini yerine getiremeyen Sayın Rubiales'in kabul edilemez ve değerlerimizden uzak olan davranışlarını reddediyoruz. Biz, sporun temsil ettiği değerlerin yanında kararlı ve net bir şekilde duruyoruz. İspanyol futbolu saygının, ilhamın, katılımın ve çeşitliliğin motoru olmalı ve hem saha içi hem de saha dışı davranışlarıyla örnek teşkil etmelidir." ifadeleri kullanılmıştı.

Rubiales olayı

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 20 Ağustos'taki finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın Sidney'deki maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki almıştı.

İspanya'nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününden uygunsuz hareketler yapan Rubiales, daha sonra madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmüştü.

FIFA Disiplin Kurulunun açtığı soruşturma kapsamında geçici olarak görevinden alınan Rubiales'in istifa etmesi için İspanya'da siyasi ve sosyal tüm baskılar devam ediyor.

Kültür ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Yüksek Konseyinin başvurusunu değerlendiren Spor Tahkim Mahkemesi (TAD), Rubiales'in hareketlerini "uygunsuz davranış nedeniyle iki ciddi suç" olarak değerlendirse de "ağır suç" tanımlamasını yapmamasından yasal olarak Rubiales'in önünü açan bir karar almıştı.

İspanyol hükümeti ise TAD'a bir kez daha başvurarak "ülke imajına zarar verme" eleştirilerini yönelttiği Rubiales'in görevinden tamamen alınması kararı çıkartmak için girişimde bulundu.

Hükümeti, yargı üzerinde baskı kurmakla suçlayan Rubiales, ülkesinden gelen tüm tepkilere rağmen istifa etmiyor.