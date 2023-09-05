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Spor
AA 05.09.2023 19:29

Beşiktaş'ın Konferans Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcimiz Beşiktaş, oyuncu listesini ilan etti.

Beşiktaş'ın Konferans Ligi kadrosu belli oldu
[Fotograf: TRT SPOR]

D Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Norveç'in Bodo/Glimt ve İsviçre'nin Lugano takımlarıyla karşılaşacak Beşiktaş'ın 25 kişilik kadrosu belli oldu.

İngiltere'nin Manchester United takımından kadroya dahil edilen Eric Bailly ve Corendon Alanyaspor'dan transferi gerçekleştirilen Tayfur Bingöl, kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Eric Bailly, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Omar Colley, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Semih Kılıçsoy, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Alex Chamberlain, Milot Rashica, Ante Rebic, Valentin Rosier, Demir Ege Tıknaz, Cenk Tosun, Salih Uçan, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov.

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