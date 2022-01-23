Nef Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Galatasaray, 27 puan topladı.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada girdi.

Ligde 51 puanla bir maç eksiği bulunan İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde lider durumda yer alan Trabzonspor, sarı-kırmızılı takımı yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geride bırakmak istiyor.

Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda, GZT Giresunspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Galatasaray karşısında 3 puan alamaması halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçta puan kaybetmiş olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

11'ler belli oldu

Stat: NEF

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Fatih Öztürk, Sacha Boey, Victor Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Alexandru Cicaldau, Halil Dervişoğlu.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Tymoteusz Puchacz, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Edin Visça, Andreas Cornelius.

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Galatasaray 6 futbolcusundan yararlanamayacak

Galatasaray'da 6 futbolcu, farklı nedenlerle karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Alpaslan Öztürk maçta yer almayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir Milli Takımı forması giyen Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı için ter döken Mustafa Muhammed de kadroda bulunamayacak.

Bu sezon büyük maçlarda yenilgisi yok

Trabzonspor, bu sezon İstanbul'un üç büyük takımı karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray'la 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 yenmeyi başardı.