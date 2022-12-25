Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Ligde geride kalan 12 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 27 puan topladı. Galatasaray, ligde 14. haftayı ikinci sırada tamamladı.

Süper Lig'de çıktığı maçların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 9'unu kaybeden İstanbulspor ise 8 puan elde etti. Sarı-siyahlı ekip, 14. haftayı 18. sırada bitirdi.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Nef

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Olguncan, Aleks Taşçıoğlu.

Galatasaray: Okan Kocuk, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Boey, Torreira, Midtsjo, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Gomis, Kazımcan Karataş.

İstanbulspor: Jensen, Duhan Aksu, Duhaney, Okan Erdogan, Ologo, Rroca, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, İbrahim Yılmaz, Ethemi, Topalli.