Fenerbahçe, ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı. Dünya Kupası arasından önce Bitexen Giresunspor’a mağlup olan sarı lacivertliler, deplasmanda Trabzonspor’a da yenilerek 29 puanda kaldı.

Hucümde etkisiz performans

Jorge Jesus’un öğrencileri, bordo mavililere istatistiklerde de üstünlük sağlayamadı. Trabzonspor’a karşı isabetli şut çekemeyen Fenerbahçe, bu sezon bir ilki yaşadı.

Gol beklentisi oranı da 1’in altında kalan sarı lacivertliler, hücumda etkisiz bir performans sergiledi.

Üst üste 3 maçta kırmızı kart

Bir diğer dikkat çeken nokta ise Fenerbahçe’nin üst üste 3 maçta kırmızı kart görmesi oldu. Lig genelinde 4 kez 10 kişi kalan sarı lacivertliler, bu karşılaşmaların 3’ünden mağlubiyetle ayrıldı.

Miguel Crespo’nun 57. dakikada oyundan atılmasıyla orta sahada mücadele gücü azalan Fenerbahçe, 4 dakika sonra Maxi Gomez'in golüne engel olamadı.

[Fotoğraf: AA]

Diğer yandan Trabzonspor mücadelesi öncesi son iki deplasman maçını kazanan sarı lacivertliler, bu sezon bir ilki başarma şansını da kaçırdı.

Fenerbahçe, Trabzonspor’a karşı galip gelseydi, bu sezon ligde üst üste üç deplasmandan galibiyetle dönen ilk takım olacaktı.

Jorge Jesus’lu Fenerbahçe, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor’u konuk edecek.