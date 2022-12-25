Konyaspor ile Alanyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı. Maçı hakem Bahattin Şimşek yönetti.

3 penaltı golünün olduğu, 90+17. dakikada biten mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin gollerini, Konyaspor adına 21. ve 90+8. dakikalarda penaltıdan Hadziahmetovic, Alanyaspor'da adına ise 65. dakikada Furkan Bayır ile 78. dakikada penaltıdan Ahmed Hasan kaydetti.

Bu sonucun ardından Arabam.com Konyaspor puanını 25'e Corendon Alanyaspor puanını 18'e yükseltti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 18. dakikada Michalak'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Furkan Bayır'ın topa müdahalesinin ardından hakem Bahattin Şimşek, pozisyonu VAR'da inceledi. Şimşek, pozisyonda Furkan Bayır'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi. 21'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Hadziahmetovic, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert şutunda, direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı çıktı.

36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı, yeşil-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada ceza sahası içinde Pereira'nın pasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

61. dakikada ceza sahası içerisinde topu alan Michalak'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

GOL - 64. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Kazanılan kornerde ceza sahası içerisinde topa kafayla vuran Furkan Bayır, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1.

[Fotoğraf: DHA]

GOL - 74. dakikada Yusuf Özdemir'in pasında ceza sahası sol çaprazından Candeias'ın vuruşunda Calvo'nun topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ahmed Hassan, takımını öne geçiren golü attı. 1-2.

90+8. dakikada kaleci Runarsson'un ceza sahası içerisinde topa yükselen Diouf'a müdahalesi sonrası hakem Bahattin Şimşek, bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Hadziahmetovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşma, 2-2 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo (Dk. 88 Kahraman Demirtaş), Guilherme, Hadziahmetovic, Michalak, Pavicic (Dk. 46 Paz), Soner Dikmen (Dk. 69 Diouf), Bytyqi (Dk. 77 Muric), Muhammet Demir (Dk. 88 Ikpeazu).

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy, Leroy Fer, Furkan Bayır, Pereira (Dk. 59 Yusuf Özdemir), Umut Güneş (Dk. 74 Doumbia), Lusamba, Zinedine Ferhat (Dk. 59 Candeias), Efkan Bekiroğlu (Dk. 59 Cavaleiro), Oğuz Aydın (Dk. 88 Balkovec), Ahmed Hassan.

Goller: 21 ve 90+8 (penaltıdan) Hadziahmetovic (Arabam.com Konyaspor), Dk. 64 Furkan Bayır, Dk. 74 Ahmed Hassan (penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Ahmed Hassan, Dk. 90+12 Doumbia, Dk. 90+13 Balkovec ve Zinedine Ferhat (Corendon Alanyaspor), Dk. 74 Calvo, Dk. 90+2 Ikpeazu, Dk. 90+11 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor)