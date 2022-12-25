Gaziantep FK ile Beşiktaş, Kalyon Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Gaziantep FK ile Beşiktaş, Dünya Kupası arasından istedikleri gibi dönemedi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Gazintep, 71. dakikadasında Figueiredo ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş 87. dakikada Weghorst ile skoru 1-1 getirdi.

Süper Lig'de üst üste ikinci beraberliğini alan Gaziantep FK galibiyet özlemini 4 maça çıkardı. Kırmızı siyahlı ekip puanını 17'ye yükseltti.

Ligde 5. bereberliğini alan bir maçı eksik Beşiktaş ise haftayı 23 puanla kapattı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü anıldı

Gaziantep FK'li futbolcular kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü anısına maç öncesi sahaya, "25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekip, maç öncesi ısınma çalışmalarını ise "25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşunun 101. yılı kutlu olsun" yazılı tişörtle gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Sahaya taraftar girdi

Karşılaşmanın 70. dakikasında bir taraftar kapalı tribünden atlayarak sahaya girdi. Maçın bir süre durmasına neden olan taraftarı kaleci Günay Güvenç yakaladı.

Daha sonra güvenlik elemanları bu taraftarı, sahadan çıkardı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un orta sahadan pasıyla sağ kanatta buluşan Nkoudou'nun yaptığı ortaya iyi yükselen Weghorst'un kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.

11. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Mert Günok uzaklaştırdı.

40. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşu kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Cenk Tosun'un sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Weghorst, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

51. dakikada Redmond'un sağ kanattan savunma arkasına attığı ara pasla topla buluşan Rosier'in sert vuruşunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

54. dakikada Figueiredo'nun pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Maxim'in yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un sağından auta gitti.

59. dakikada Maxim'in plase vuruşunda, top kaleci Mert Günok'un solundan auta çıktı.

[Fotoğraf: AA]

63. dakikada Cenk Tosun'un sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Weghorst, bir kez daha kafa vuruşuyla topu auta gönderdi.

65. dakikada Welinton'un savunmadan yolladığı uzun pasla sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun'un yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

69. dakikada Muleka'nın ceza sahası sol çaprazdan verdiği pasla buluşan Weghorst'un sert vuruşunda, top kalenin üstünden auta çıktı.

GOL - 71. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Maxim'in sol kanattan verdiği pasla ceza sahası içerisinde buluşan Figueiredo, plase vuruşla topu kaleci Mert Günok'un solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

GOL - 87. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Weghorst'un yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Ok

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 73 Sagal), Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Hanousek (Dk. 88 Halil İbrahim Pehlivan), Mustafa Eskihellaç (Dk. 88 Arda Kızıldağ), Figueiredo (Dk. 78 Markovic), Maxim, Merkel, Kitsiou

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal (Dk. 67 Muleka), Tayyip Talha Sanuç, Welinton, Nkoudou (Dk. 46 Redmond), Umut Meraş (Dk. 67 Masuaku), Atiba (Dk. 46 Salih Uçan), Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Weghorst

Sarı kartlar: Günay Güvenç (maçtan önce), Dk. 28 Jevtovic, Dk. 80 Ertuğrul Ersoy, Dk. 90 Merkel (Gaziantep FK), Dk. 25 Nkoudou, Dk. 94 Salih Uçan (Beşiktaş)

Goller: Dk. 71 Figueiredo, (Gaziantep FK), Dk. 87 Weghorst (Beşiktaş)