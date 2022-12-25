Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fabrika Voleybol'un Van'daki okulunun açılışı gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Van Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenen açılışta çocuklar, voleybol antrenmanı yaptı.

Van Fabrika Voleybol Okulu, eğitim faaliyetlerini her hafta cumartesi ve pazar günleri, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Van Dumlupınar Spor Salonu'nda ücretsiz olarak sürdürecek.

[Fotoğraf: AA]