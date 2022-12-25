Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fabrika Voleybol'un yeni okulu Van'da açıldı
[Fotograf: AA]
Türkiye'de 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybolla tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol, yeni okulunu Van'da açtı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fabrika Voleybol'un Van'daki okulunun açılışı gerçekleştirildi.
[Fotoğraf: AA]
Van Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlenen açılışta çocuklar, voleybol antrenmanı yaptı.
Van Fabrika Voleybol Okulu, eğitim faaliyetlerini her hafta cumartesi ve pazar günleri, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Van Dumlupınar Spor Salonu'nda ücretsiz olarak sürdürecek.
[Fotoğraf: AA]
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