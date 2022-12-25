Son olarak Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonası'na birlikte katılan ikizlerden Kırhan, kategorisinde 100 metre kelebek stilde 57,80 derecesiyle Türkiye rekoru kırarken, Kadirhan ise 100 metre serbest stilde Türkiye şampiyonu oldu.

Başarılarına yenilerini ekleme gayretiyle çalışan ikizler, 15 yaşlarına ulaştıklarında milli takım formasıyla kulaç atmayı hedefliyor.

[Fotoğraf: DHA]

Yomra ilçesinde faaliyet gösteren Yeşilova Spor Kulübü yüzme takımı sporcularından tek yumurta ikizi olan Kırhan ve Kadirhan Yılmaz, çocuk yaşta başladıkları yüzme sporunda başarıdan başarıya koşuyor.

Geçmişte katıldıkları birçok şampiyonada dereceleri bulunan ikizlerinden Kırhan Yılmaz, 2-4 Aralık tarihlerinde düzenlenen ‘Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonası’nda ‘50 metre serbest’, ‘100 metre karışık’ ve ‘50 metre kelebek’ stilde Türkiye şampiyonu olurken ‘100 metre kelebek’ stilde 57, 80 dereceyle Türkiye rekoru kırdı.

[Fotoğraf: DHA]

Kadirhan Yılmaz da ikiziyle birlikte katıldığı şampiyonada ‘100 metre serbest’ stilde Türkiye ikincisi, ’50 metre serbest’ stilde de Türkiye 4’üncüsü oldu.

Başarılarına yenilerini ekleme gayretiyle çalışan ikizler, 15 yaşlarına ulaştıklarında milli takım formasıyla kulaç atmayı hedefliyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Ortak hayalimiz birlikte milli takıma gitmek"

Tek yumurta ikizlerinden Kadirhan Yılmaz, Yüzmeyle 4 yaşında tanıştıklarını söyledi.

"Son şampiyonada branşlarda karışık, serbest ve 100 metre sırt üstü yüzdüm. 100 metre serbestte Türkiye 2’ncisi, 50 metre serbest stilde de Türkiye 4’üncüsü oldum. Kendi adıma bekleneni çok veremedim ama daha çok çalışacağım. İkizimle hiç ayrılmadık. Aynı okula gittik aynı odada uyuduk, aynı sıralarda oturduk, aynı kulvarda bile yüzdük. Şimdiki hedefimiz milli takım. İnşallah orada da beraber olacağız."

[Fotoğraf: DHA]

"Ülkemizin bayrağını birlikte dalgalandırmak istiyoruz"

Kırhan Yılmaz da, ikiz kardeş olmanın kendileri için avantaj olduğunu söyledi.

"Kardeşim de güzel sonuçlar elde etti. Hatta 3x100 serbest bayrak yarışını onun sayesinde kazandık. O olmasaydı biz büyük ihtimalle bayrak yarışında birinci olamayacaktık. İkiz olmamızın avantajı çok yüksek. Birimizin morali bozulunca diğerinin moralini yükselebiliyoruz ve yarışlar güzel geçebiliyor. Birbirimizle rekabet ediyoruz. Hatta bayrak yarışında beni geçiyordu. 100 serbestte beni geçmeyi planlıyordu ama bir gün geçecek, biliyorum. Birimiz kötü yüzdüğünde diğerimiz iyi yüzdüğünde hemen motive oluyoruz. Birimiz iyi yüzünce ben de yüzeceğim diyorsun. Ortak hayalimiz beraber iyi dereceler çıkartıp beraber milli takıma gitmek. Ülkemizin bayrağını birlikte dalgalandırmak. Ülkemizi birlikte temsil etmek istiyoruz."

[Fotoğraf: DHA]

Reha Mazlum: Rekabetleri takıma yansıyor

İkiz sporcularıyla 4 yıldır çalıştıklarını söyleyen Yeşilova Spor Kulübü yüzme takımının antrenörü Reha Mazlum ise kardeşlerin birbirinden ayrılmadığını ve rekabet halinde olduklarını belirtti.

[Fotoğraf: DHA]

Mazlum, daha önce ikiz sporcu çalıştırmadığını söyledi.

"Farklı bir duygu. Hala bazen isimlerini karıştırıyorum. Saç ve yüz ifadelerinden ayırt edebiliyorum. İkizler kendi aralarındaki rekabeti iyi yönde değerlendirip başarılarını devam ettiriyor. İkizlerin rekabeti de takıma yansıyor. İkizler beraber milli takıma katılabilirse Trabzon için ilk, Türkiye için de nadir olaylardan birisi olacaktır. Daha önce milli takımda ikiz sporcu duymadım. Eğer olursa bizim için güzellik olacaktır."