2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın sona ermesiyle ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, ligde ise ilk olarak İstanbulspor ile mücadele etti.

Hafta içinde Nef Stadı'nda yapılan kupa mücadelesinde Ankara Keçiörengücü'nü eleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'i neredeyse tamamen değiştirdi.

Okan Buruk, Ankara Keçiörengücü maçında ilk 11'de görev verdiği kaleci Fernando Muslera'dan cezası nedeniyle İstanbulspor karşılaşmasında yararlanamadı.

Buruk, kupa maçında ilk 11'de görev verdiği Leo Dubois, Patrick van Aanholt, Haris Seferovic, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata'yı İstanbulspor karşısında yedek soyundurdu.

Okan Buruk, bu futbolcuların yerine Okan Kocuk, Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Bafetimbi Gomis, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sacha Boey'u sahaya sürdü.

Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Lucas Torreira, Victor Nelsson ve Milot Rashica, İstanbulspor maçında da aynı şansı yakaladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ayrıca Jankat Yılmaz, Sergio Oliveira ve Yusuf Demir yer aldı.

Muslera'nın yokluğunda kale Okan'a emanet

Galatasaray'da kaptan Muslera'nın cezalı olduğu maçta kaleyi Okan Kocuk korudu.

Dünya Kupası arası öncesindeki son maç olan Medipol Başakşehir karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Muslera, İstanbulspor maçında forma giyemedi.

Bu sezon ilk kez bir lig maçında süre alan 27 yaşındaki Okan Kocuk, 2017-2018 sezonunda kalesini koruduğu İstanbulspor'a karşı mücadele etti.

Gol umudu Gomis

Okan Buruk, santrforda tercihini Bafetimbi Gomis'ten yana kullandı.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçında kadroya alınmadı. Okan Buruk, Ankara Keçiörengücü müsabakasında ilk 11'de oynattığı Seferovic'i yedeğe çekerken, galibiyet golünü atan Gomis'e formayı verdi.

Sezon başında ligde kritik goller atan Gomis, sarı-kırmızılı ekibin İstanbulspor mücadelesindeki gol umudu oldu.

Oliveira kadroda

Galatasaray'da sakatlığı geçen Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira kadroda yer aldı.

Dünya Kupası arasında 26 Kasım'da yapılan antrenmanda sakatlanan Oliveira, uzun bir tedavi sürecinin ardından ligdeki ilk maça yetişti.

Tecrübeli oyuncu, İstanbulspor mücadelesine yedeklerde başladı.

Midtsjö ligde 4 maç sonra 11'de

Sarı-kırmızılı ekibin Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, ligde 4 maç sonra ilk 11'de form giydi.

Süper Lig'de son olarak 10. haftada deplasmanda yapılan Yukatel Kayserispor mücadelesine ilk 11'de başlayan Midtsjö, sonrasındaki 4 maça yedekte başladı.

Norveçli futbolcu, 3 maçta toplam 30 dakika süre bulurken, 1 karşılaşmada ise kadroda olmasına rağmen oyuna giremedi.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Galatasaray taraftarı, takımlarının haftayı lider tamamlama ihtimalinin bulunduğu maça büyük ilgi gösterdi. Nef Stadı'ndaki müsabakayı 45 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar tribünden takip etti.