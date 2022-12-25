Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Salon rekor deneme yarışmalarında 6 Türkiye rekoru kırıldı
[Fotograf: AA]
Atletizmde Bursa'da dün başlayan Salon Rekor Deneme Yarışmaları sona erdi. Organizasyonda yıldızlar ve gençlerde 6 Türkiye rekoru kırıldı.
Osmangazi Atletizm Salonu'ndaki organizasyonda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 350'den fazla atlet mücadele etti.
[Fotoğraf: AA]
Yıldız erkekler 1500 metre yarışında Utku Göler 3.49.86'lık derecesiyle, yıldız kadınlar 50 metre engelli yarışında Elif Ilgaz 7.25'lik derecesiyle, yıldızlar salon Türkiye rekorlarını kırdı.
[Fotoğraf: AA]
Genç kadınlar 50 metre engelli yarışında Cansu Nimet Sayın 7.12'lik derecesiyle, 200 metre yarışında Sıla Koloğlu 20.04'lük derecesiyle yeni gençler salon Türkiye rekorunun sahibi oldu.
[Fotoğraf: AA]
Ayetullah Demir ise genç erkekler 50 metre engelli yarışında 6.62'lik derecesiyle, 60 metre engelli yarışında da 7.81'lik derecesiyle gençler salon Türkiye rekorlarını kırdı.
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