Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulu ertelendi
Galatasaray, 19-26 Aralık'ta yapılacağı duyurulan olağanüstü seçimli genel kurulun ertelendiğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü, İstanbul Valiliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında 28 Şubat 2021 tarihine kadar olağanüstü genel kurul toplantısının yapılamayacağını açıkladı.
Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında pic.twitter.com/9VSVBLuftK— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 27, 2020
Etiketler: Galatasaray Son Dakika
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