Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-lacivertliler, son 5 yılda oynadığı 19 lig derbisinde 5 galibiyet, 11 beraberlik aldı, 3 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Ligde son 19 maçta Galatasaray'a 1, Beşiktaş'a 2 kez yenildi

Fenerbahçe, bu süreçte Beşiktaş karşısında 2, Galatasaray karşısında ise 1 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybettikten sonraki 19 maçta siyah-beyazlılara 2, sarı-kırmızılılara ise bir kez mağlup oldu.

Fenerbahçe, söz konusu 19 maç içinde Beşiktaş'a 25 Şubat 2018'de Vodafone Park'ta 3-1 ve 19 Temmuz 2020'de aynı statta 2-0 mağlup olurken, Galatasaray'a 23 Şubat 2020'de Kadıköy'de 3-1 yenildi.

Son 9 derbide 6 beraberlik

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbi maçta sahadan 6 kez bir puanla ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 25 Şubat 2018'de Beşiktaş'a yenildikten sonra Galatasaray'la 5, siyah-beyazlılarla ise 4 kez ligde karşılaştı. Fenerbahçe, bu mücadelelerden 6'sında eşitliği bozamadı.

Beşiktaş'a karşı son 6 maçta 1 mağlubiyet

Fenerbahçe, 29 Kasım Pazar günü konuk edeceği Beşiktaş karşısında son 6 resmi maçta sadece 1 kez yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, ligde 25 Şubat 2018'de Vodafone Park'ta 3-1 yenildiği Beşiktaş ile daha sonra 2'si Türkiye Kupası, 4'ü lig olmak üzere 6 kez rakip oldu.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 3 beraberlik alırken, 2 galibiyet (biri hükmen) ve 1 yenilgi yaşadı.

İki takım arasında 3 Mayıs 2018'deki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarıda kalan maçın devamına siyah-beyazlı takım çıkmayınca, sarı-lacivertliler 3-0 hükmen galip sayılmıştı.