Türk Telekom Stadı’nın, loca kapasitesi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun "Maçlara loca kapasitesinin yüzde 50’si kadar taraftar alınabilir" açıklamasından sonra sarı kırmızılılarda localar için hazırlıklar başladı.

Türk Telekom Stadı’nda 198 locanın bulunduğu öğrenilirken, kapasitelerinin 6 ile 27 kişi arasında değiştiği belirtildi.

Toplam loca kapasitesinin 3 bin kişiye yakın olduğu stadyumda yüzde 50 kapasitede 1500 taraftarın maçları stattan takip edebileceği kaydedildi.

Stadyumda satışı gerçekleşmemiş ve boş olan localar için de haftalık kiralama yapılabileceği gelen haberler arasında.

Diğer yandan Galatasaray’da, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları devam ediyor.

Sarı kırmızılılarda zorlu mücadele öncesinde sakat futbolculardan teknik heyete iyi haber geldi.

Emre Akbaba, Saracchi, Etebo’nun Fatih Terim’in forma vermesi halinde oynayabilecek durumda oldukları öğrenildi.

Kasımpaşa maçında kasığından sakatlanan Taylan Antalyalı’nın tedavisinin devam ettiği ve Aytemiz Alanyaspor maçında oynama ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.