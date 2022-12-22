Nef Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetiyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede 90 dakika sonucunda eşitlik bozulmazsa uzatmalara, orada da eşitlik devam ederse kazananını seri penaltı atışları belirleyecek.

Galatasaray ile Ankara Keçiörengücü son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası 5. eleme turunda karşı karşıya gelmişti. Ankara'daki ilk maçı Galatasaray 2-1'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki mücadele de 1-1 sona ermişti.

İki takımın kupa yolu

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na 3. eleme turundan katıldı. Sarı kırmızılılar, bu turda Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla geçerken, 4. turda da Ofspor'u 2-1'lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi.

Ankara Keçiörengücü de kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi, 3. turda Diyarbekirspor'u 4-1, 4. turda da Bulvarspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı.

Stat: NEF

Hakemler: Çağdaş Altay, Volkan Ahmet Narinç, Gökhan Barcın.

Galatasaray: Muslera, Dubois, van Aanholt, Nelsson, Emin Bayram, Torreira, Berkan Kutlu, Rashica, Mata, Seferovic, Barış Alper Yılmaz.

Ankara Keçiörenspor: Boran Güngör, Erhan Kartal, Haşim Sarman, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Abdullah Aydın, Mikail Okyar, Bekir Karadeniz, Camara, Olawoyin, Ali Babaei.