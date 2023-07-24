Parçalı Bulutlu 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 24.07.2023 11:57

Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda yapacağı ilk maçın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı
[Fotograf: AA]

Sarı-kırmızılı futbol takımında yeni transferler Angelino ile Halil Dervişoğlu kadroda yer aldı. Cedric Bakambu ile tedavisi süren Lucas Torreira ise kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 kişilik kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Berk Balaban.

ETİKETLER
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi
Sıradaki Haber
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu yarın başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:24
Depremde yıkılan evin enkazından karpuz çıktı
12:24
Hurda araçlar ekonomiye kazandırıldı
12:25
Twitter'ın logosu değişti
12:23
Yaylada akrebin soktuğu çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
12:17
İstanbul lalesi yeniden üretilecek
12:03
İstanbul'da yaklaşık 900 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 14 tutuklama
Van'da üreticiler verilen desteklerle bal üretimini artırıyor
Van'da üreticiler verilen desteklerle bal üretimini artırıyor
FOTO FOKUS
Erbaş, ibadete açılışının yıl dönümünde Ayasofya'da sabah namazı kıldırdı
Erbaş, ibadete açılışının yıl dönümünde Ayasofya'da sabah namazı kıldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ