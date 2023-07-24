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Spor
AA 24.07.2023 09:24

Galatasaray, ilk resmi maçına Zalgiris karşısında çıkacak

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçında yarın Litvanya'nın Zalgiris takımıyla mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın Litvanya temsilcisine konuk olacak. Maç saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray, ilk resmi maçına Zalgiris karşısında çıkacak

Ligde 2022-2023 sezonunun zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak. Galatasaray, ilk maçına deplasmanda Litvanya temsilci karşısında çıkacak.

Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak.

Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Zalgiris, 29. resmi maçına çıkıyor

Galatasaray, bu sezonki ilk resmi maçına çıkarken ligi devam eden Zalgiris 28 resmi maç oynadı.

Başkent Vilnius temsilcisi, Litvanya liginde 23 müsabakada 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Zalgiris, Litvanya Süper Kupası ve Litvanya Kupası'nda ise 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turunda başlayan Zalgiris, Kuzey Makedonya ekibi Struga'yı 0-0 ve 2-1'lik maçlarla eledi.

Galatasaray'ın kadrosu

Sarı-kırmızılı ekibin Zalgiris karşılaşması için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban.

Defans: Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.

Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.

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