Devler Ligi'nde 2. eleme turu başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında Galatasaray, yarın ilk maçında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.
İlk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşlar ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları programı şu şekilde:
Yarın
19.00 Zalgiris (Litvanya) - Galatasaray
19.00 HJK (Finlandiya) - Molde (Norveç)
21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan)
21.00 Dnipro (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan)
21.30 Servette (İsviçre) - Genk (Belçika)
22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya)
22.15 Breidablik (İzlanda) - Kopenhag (Danimarka)
Çarşamba
20.00 Sheriff (Moldova) - Maccabi Haifa (İsrail)
20.00 Aris Limassol (Güney Kıbrıs) - BATE (Belarus)
21.15 Rakow (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan)
21.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)
21.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Hacken (İsveç)