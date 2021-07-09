Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 15:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Galatasaray'dan Taylan Antalyalı açıklaması
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, Taylan Antalyalı'ya ilişkin sözlerine Galatasaray kulübünden tepki geldi.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, sporcu sağlığına verilen önem vurgulandı.
"Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyon, öncesi, sonrası ve her safhası ile detaylıca planlanmış, başarı ile sonuçlanmıştır. Kaldı ki oyuncumuz bu süreci kısıtlı tatil süresinden fedakarlık ederek, Milli Takım’da oynayabilmek için hızlandırmış ve gerekli tüm tedaviler Avrupa Şampiyonası öncesinde, performansını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tamamlanmıştır."
Sn. Şenol Güneş’in Taylan Antalyalı için yaptığı talihsiz açıklamalar hakkında— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 9, 2021
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Etiketler: A Milli Futbol Takımı Şenol Güneş Galatasaray
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