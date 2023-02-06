Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 03:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'dan Muslera'nın sakatlığı hakkında açıklama
[AA (Arşiv)]
Galatasaray Kulübü, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Fernando Muslera'nın ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanarak maçın 85. dakikasında yerini Okan Kocuk'a bırakan Fernando Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kaptanımız Fernando Muslera'nın yapılan tetkiklerinde ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Galatasaray
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