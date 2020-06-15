Haber Giriş: Kaynak: AA
Galatasaray'dan Muslera ve Andone açıklaması
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray, 2 yerde kırığı olan Fernando Muslera'nın ameliyat edileceğini, Florin Andone'nin ise sağ dizinde ileri derecede esnemesi olduğunu açıkladı.
Açıklama sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapıldı.
"Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera’nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır. Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone’nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır."
Fernando Muslera ve Florin Andone'nin Sağlık Durumu Hakkında pic.twitter.com/Hu4P93ylze— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 14, 2020
Etiketler: Galatasaray Florin Andone Fernando MusleraSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 00:58
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