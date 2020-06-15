Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano, müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Mariano, önemli bir kayıp olduğunu söyledi.

"Muslera’nın sakatlığı, onun ardından Andone’nin sakatlığı hem psikolojik olarak hem de oyun anlamında bizi etkiledi. Umarım ikisinin de çok fazla bir şeyi yoktur ve bir an önce aramıza dönerler. Önemli bir kayıp oldu bizim için. Zor bir maç olacağını, Rize deplasmanının zor geçeceğini biliyorduk. Önümüzde 7 maç daha var. Bu 7 maçın bize neler getireceğini kimse bilemez. Elimizden gelenin maksimumunu yapacağız. Umarım bizi mutlu sona ulaştırır bu 7 maç."