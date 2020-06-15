Haber Giriş: Kaynak: DHA
Mariano: Önümüzde 7 maç daha var
[Fotoğraf: DHA]
Galatasaray forması ile 100'üncü resmi maçına çıkan Brezilyalı bek oyuncusu Mariano Ferreira, önlerinde 7 maç daha olduğunu söyledi.
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano, müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Mariano, önemli bir kayıp olduğunu söyledi.
"Muslera’nın sakatlığı, onun ardından Andone’nin sakatlığı hem psikolojik olarak hem de oyun anlamında bizi etkiledi. Umarım ikisinin de çok fazla bir şeyi yoktur ve bir an önce aramıza dönerler. Önemli bir kayıp oldu bizim için. Zor bir maç olacağını, Rize deplasmanının zor geçeceğini biliyorduk. Önümüzde 7 maç daha var. Bu 7 maçın bize neler getireceğini kimse bilemez. Elimizden gelenin maksimumunu yapacağız. Umarım bizi mutlu sona ulaştırır bu 7 maç."
Etiketler: Mariano Ferreira Galatasaray çaykur rizespor süper ligSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 00:34
Son Haberler
- 01:32
- 00:57
- 00:38
- 01:50
- 00:26
Sıradaki Haber
Ünal Karaman: Bu galibiyet bizim için bir başlangıç
Yükleniyor lütfen bekleyiniz