Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 05:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'dan MHK Başkanı Lale Orta'ya istifa çağrısı
Galatasaray Kulübü, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti.
Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan Lale Orta istifa!"
Etiketler: Galatasaray MHK
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