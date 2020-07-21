Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray'dan maaş yalanlaması
Galatasaray Kulübü, personel maaşları hakkında açıklama yaptı. Sarı kırmızılı yönetim Ocak 2018'den bu yana maaşların eksiksiz ödendiğini duyurdu.
Açıklamada kulübün yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle Florya'daki alt yapı çalışanları ve diğer görevlilerin maaşlarının kulüp tarafından karşılanamadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Sabah Gazetesi'nde yer alan manipülatif, gerçek dışı haber hakkında pic.twitter.com/MeT6UnLRvj— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 21, 2020
Etiketler: Galatasaray maaş yalanlamasıSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 16:13
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