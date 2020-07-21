Açıklamada kulübün yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle Florya'daki alt yapı çalışanları ve diğer görevlilerin maaşlarının kulüp tarafından karşılanamadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan manipülatif, gerçek dışı haber hakkında pic.twitter.com/MeT6UnLRvj — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 21, 2020