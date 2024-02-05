Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 05.02.2024 20:23

Galatasaray'dan Hakim Ziyech açıklaması

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in sol ayak bileğinde zorlanma ve kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan Hakim Ziyech açıklaması

Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesinin elenmesi sonrası Türkiye'ye dönen Hakim Ziyech'in sağlık durumuyla ilgili Galatasaray'dan açıklama yapıldı.

Sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Afrika Kupası’nda ülkesi Fas’ın Zambiya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen futbolcumuz Hakim Ziyech, ülkesinin turnuvadan elenmesinin ardından 3 Şubat Cumartesi günü İstanbul’da takıma katılmış, 4 Şubat Pazar günü yapılan tetkiklerinde ayak bileği distorsiyonu (ileri derece burkulma ve dönme) sonucu sol ayak bileğinde iç yan bağ, dış yan bağ ve sindezmozunda gerilme ve zorlanma, ayak bileğini oluşturan kemiklerde ise kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Galatasaray
Sıradaki Haber
Pendikspor Ndiaye'yi renklerine bağladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:05
Depremde hayatını kaybedenler için sabah namazında hatim duası yapılacak
20:45
TUA ile MEB'den "Uzay" konulu resim ve kompozisyon yarışması
20:37
Siirt'te yapımı tamamlanan 25 konut hak sahiplerine teslim edildi
20:33
BM: Gazze'de 100 bine yakın kişi öldürüldü, yaralandı veya kayboldu
20:11
Bakan Fidan, Laoslu mevkidaşı Kommasith ile görüştü
19:52
Beştepe Millet Camii'nde yarın "Miraç Gecesi Programı" düzenlenecek
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Malatya afetin 1. yılında görüntülendi
Malatya afetin 1. yılında görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ