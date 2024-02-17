Çok Bulutlu 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 17.02.2024 21:13

Galatasaray'dan futbolcular için motivasyon hamlesi

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takıma özel motivasyon çalışması yaptı.

Galatasaray'dan futbolcular için motivasyon hamlesi
[Fotograf: AA]

Kulüpten alınan bilgiye göre yarın Eryaman Stadı'nda başkent temsilcisine konuk olacak Galatasaray'da takım, Ankara'da kamp yaptığı otelde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yemek öncesinde Erden Timur'un iç iletişime yönelik hazırlattığı mesajlar, teknik direktör Okan Buruk, teknik ekip ve futbolcuların masasına yerleştirildi. Herkes için ayrı ayrı hazırlanan mesajda, bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk hedefine vurgu yapıldı.

Erden Timur, bu sezon Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 5-1 kazanılan Trabzonspor müsabakası öncesinde de hazırlattığı video ile birliktelik ve kenetlenme mesajı vermişti.

Galatasaray'dan futbolcular için motivasyon hamlesi

ETİKETLER
Galatasaray
Sıradaki Haber
Carlo Ancelotti: Arda Güler artık ilk 11'de oynayabilecek durumda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:35
Pakistan'da X'e erişim kısıtlandı
21:23
Almanya Afrika ile daha yakın ilişkiler kurulmasını istiyor
21:11
Çanakkale'de 11 orkinos ele geçirildi
21:04
G7'den İsrail'e uyarı: Refah'a saldırının yıkıcı sonuçları olur
20:46
Çin'den Filistin halkına tarihsel adaletsizliğe son verme çağrısı
20:42
DEM Partili Doğan: Esenyurt'ta uzlaşı sağlandı
Erzincan'da kayıp 3 işçinin olduğu değerlendirilen "manganez ocağı"ndaki çalışmalar yoğunlaştırıldı
Erzincan'da kayıp 3 işçinin olduğu değerlendirilen "manganez ocağı"ndaki çalışmalar yoğunlaştırıldı
FOTO FOKUS
DEM Partili Doğan: Esenyurt'ta uzlaşı sağlandı
DEM Partili Doğan: Esenyurt'ta uzlaşı sağlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ