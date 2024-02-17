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Spor
İHA 17.02.2024 20:45

Abdülkadir Ömür asist yaptı Hull City kazandı

İngiltere Championship’te Hull City, 90+4. dakikada Abdülkadir Ömür'ün asist yaptığı maçta Huddersfield’ı deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.

Abdülkadir Ömür asist yaptı Hull City kazandı

İngiltere Championship’in 33. haftasında Hull City, Huddersfield ile John Smith’s Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Maçın 7. dakikasında Jacob Greaves’in golüyle 1-0 öne geçen Hull City, ilk devreyi bu skorla önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında ise ev sahibi 90. dakikada Jack Rudoni’nin golüyle beraberliği yakaladı.

Ancak 90+4. dakikada Abdülkadir Ömür’ün ortasında Jacob Greaves bir kez daha sahneye çıkarak takımına galibiyeti getirdi. Puanını 51’e yükselten Hull City, 8. sıradaki yerini korudu.

Karşılaşmaya yedek başlayan Abdülkadir Ömür, 62. dakikada Anass Zaroury’nin yerine oyuna girdi.

Turuncu-siyahlıların bir diğer Türk oyuncusu Ozan Tufan da yedek başladığı müsabakanın 76. dakikasında Lewie Coyle’un yerine oyuna dahil oldu.

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Hull City İngiltere Abdülkadir Ömür
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