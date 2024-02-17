Milli güreşçi Muhammet Karavuş gümüş madalya aldı

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda serbest stil 57 kiloda mindere çıkan Muhammet, finalde son iki yılın Avrupa şampiyonu Ermeni sporcu Arsen Harutyunyan'la karşılaştı.
Rakibine ilk dakika içinde teknik üstünlükle 10-0 kaybeden milli sporcu, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.
Muhammet Karavuş Avrupa ikincisi— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) February 17, 2024
Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 57 kilo finalinde Ermeni rakibi Arsen Harutyunyan'a teknik üstünlükle yenilen sporcumuz, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Tebrikler ve teşekkürler Muhammet pic.twitter.com/yDPSpUHWPw