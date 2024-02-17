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Spor
AA 17.02.2024 19:35

Milli güreşçi Muhammet Karavuş gümüş madalya aldı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammet Karavuş, serbest stil 57 kiloda Ermenistan'dan Arsen Harutyunyan'a finalde kaybetti ve gümüş madalya aldı.

Milli güreşçi Muhammet Karavuş gümüş madalya aldı
[Fotograf: AA]

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda serbest stil 57 kiloda mindere çıkan Muhammet, finalde son iki yılın Avrupa şampiyonu Ermeni sporcu Arsen Harutyunyan'la karşılaştı.

Rakibine ilk dakika içinde teknik üstünlükle 10-0 kaybeden milli sporcu, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.


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