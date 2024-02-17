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Spor
TRT HABER / AA 17.02.2024 19:00

Fenerbahçe Rize'de geriden gelerek kazandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda, 1-0 geriye düştüğü maçta, Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi. Sarı lacivertlilerin gollerini Serdar Dursun, Dzeko ve İrfan Can Kahveci attı.

Fenerbahçe Rize'de geriden gelerek kazandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetti.

Sağnak altında oynanan maçta, Rizespor 27. dakikada Minchev'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe 48. dakikada Serdar Dursun ile eşitliği sağladı. 1-1.

Rizespor'da 4, Fenerbahçe'de tek değişiklik
Rizespor'da 4, Fenerbahçe'de tek değişiklik

Fenerbahçe, 65. dakikada Dzeko'nun attığı golle 2-1 öne geçti. 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golle Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, geriye düştüğü maçı kazanarak şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet elde etti.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ligde oynadığı son Corendon Alanyaspor mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bu maçla yenilmezlik serisini 15 maça çıkartarak 67 puana yükseldi.

Ligdeki kötü gidişatını sürdüren Rizespor galibiyet hasretini 4 maça çıkarttı ve 36 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısındaki maçı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada rakibinden sıyrılan Szymanski'nin ceza yayı üzerinden pasında Dzeko'nun vuruşunda, Mocsi'den seken topu kaleci Tarık Çetin yatarak direk dibinden kornere çeldi.

23. dakikada Hojer'in ara pasında ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrılan Olawoyin'in yerden vuruşunda, kaleci Livakovic sağına yatarak topu kontrol etti.

GOL - 27. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Shelvey'nin ceza yayı üzerine çevirdiği topu Akintola, yine kafayla savunmanın arkasına aşırdı. İyi hareketlenen Minchev'in yerden sektirerek şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

45+2. dakikada Muhammet Taha Şahin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Mocsi'nin kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor, 1-0 önde tamamladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakikada Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan ceza sahası içerisine yüksek ortasında Serdar Dursun, altıpas içerisinde kayarak yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1.

65. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin yatarak topu çeldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

GOL - 66. dakikada sarı-lacivertli ekip öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Dzeko'nun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin'den seken top filelere gitti. 1-2.

76. dakikada Tadic'in ceza sahası içerisine ortasında Dzeko'nun sağ çaprazdan gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

GOL - 90+3. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Tadic, sol taraftan ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Arka bölümdeki İrfan Can Kahveci'nin sol ayak içi volesinde, Mocsi'nin müdahalesine rağmen top filelerle buluştu. 1-3.

Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Çaykur Didi Stadı

Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Erdem Bayık.

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Muammer Sarıkaya (Dk. 69 Varesanovic), Benhur Keser (Dk. 28 Zeqiri), Akintola (Dk. 69 Gaich), Olawoyin, Minchev (Dk. 77 Mithat Pala).

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+4 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic (Dk. 46 Mert Hakan Yandaş), İsmail Yüksek, Cengiz Ünder (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Szymanski (Dk. 46 Serdar Dursun), Tadic, Dzeko (Dk. 80 Bonucci).

Sarı kartlar: Dk. 13 Muammer Sarıkaya, Dk. 19 Emirhan Topçu, Dk. 59 Akintola, Dk. 90+6 Shelvey (Çaykur Rizespor) Dk. 45+1 Cengiz Ünder, Dk. 90+8 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

Goller: Dk. 27 Minchev (Çaykur Rizespor), Dk. 48 Serdar Dursun, Dk. 65 Dzeko, Dk. 90+3 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

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