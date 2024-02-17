Çok Bulutlu 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 17.02.2024 18:00

Antalyaspor'dan hakem kararlarına tepki

Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından hakem yönetimine eleştiride bulundu.

Antalyaspor'dan hakem kararlarına tepki
[Fotograf: AA]

Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu'ndan "Bundan sonra kuralına göre" başlığıyla yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de bugün oynadığımız İstanbulspor karşılaşmasının hakemi Mehmet Türkmen, hakem seminerlerinde 'acemi hakem'in nasıl bir maçı alıp diğer takıma verebileceğine örnek olarak gösterilmelidir. Geçtiğimiz hafta Samsun'da attığımız golde VAR'ın yanlış ofsayt çizgisi çekmesini, rakibin golünde de çizgi çekme zahmetinde bulunmamasını 'safiyane' duygularla hakem hatası olarak nitelendirdik. Bugüne kadar hakemlerle ilgili açıklama yapmama kararımızı işte tam da bu anlayışla devam ettirdik." ifadelerine yer verildi.

Karşılaşmadaki birçok hakem kararının "hatalı" olduğu öne sürüldü.

"Bugünkü maçın ilk yarısında, çok açık görüş alanına rağmen kornere giden topa aut kararı veren, ikinci yarıda ise rakipten taca çıkan topu yine rakibe veren hem de telafisi olmayan bir dakikada, tacın olduğu yerin 10 metre ilerisinden atılmasına müsaade eden hakem ve yardımcıları skora direkt etki etmiştir. Bugün bir kez daha gördük ki efendilik, centilmenlik, ağırbaşlılık, doğruluk ve dürüstlük, yaratılan bu futbol ikliminde değer görmüyor. Biz Antalyaspor yönetimi olarak bu kararları artık 'hata' olarak değil 'art niyet' olarak görüyoruz. Bu art niyetin takipçisi olacağız ve peşini bırakmayacağız ve biz de bundan sonra kuralına göre oynamaya başlayacağız!"


ETİKETLER
Antalyaspor
Sıradaki Haber
Lider Liverpool deplasmanda farklı kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:20
İspanya'da binlerce kişi 'Gazze' için yürüdü
18:06
Aliyev ve Paşinyan Münih'te görüştü
18:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her sözümüzün altında hizmet yatıyor
17:44
Yemen'deki Husiler: ABD ve İngiliz kuvvetleri Hudeyde kentine saldırı düzenledi
17:40
EBA platformu öğretmenlerin içerikleriyle zenginleştirilecek
17:35
Boykotlar İsrailli firmaların marka değerini düşürüyor
Erzincan'da kayıp 3 işçinin olduğu değerlendirilen "manganez ocağı"ndaki çalışmalar yoğunlaştırıldı
Erzincan'da kayıp 3 işçinin olduğu değerlendirilen "manganez ocağı"ndaki çalışmalar yoğunlaştırıldı
FOTO FOKUS
Kimlik soran polislere ateş açtılar
Kimlik soran polislere ateş açtılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ