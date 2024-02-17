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Spor
AA 17.02.2024 17:20

Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası başladı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek Turkcell Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da başladı.

Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası başladı
[Fotograf: AA]

Ataköy'deki TAF Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyona 2 gün sürecek. Şampiyonada 142 kadın, 316 erkek atlet mücadele edecek.

54 ilinden sporcularının katıldığı şampiyonada Lübnan, Ürdün, Tunus, Azerbaycan, Somali, Irak, Hırvatistan ve Senegal'den atletler de tasnif dışı olarak yer alacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Organizasyonun ilk gününde kadınlarda 60 metre, 400 metre ve 1500 metre yarışları ile üç adım atlama, sırıkla atlama ve gülle atma müsabakaları yapılacak.

Erkeklerde ise 60 metre, 400 metre ve 1500 metre yarışlarının yanı sıra uzun atlama elemeleri ile yüksek atlama ve gülle atma mücadeleleri olacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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