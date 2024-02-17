Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Maç kadrosu

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ile Serge Aurier'nin yanı sıra hafif ağrıları olan Tanguy Ndombele, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü müsabakası kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Carlos Vinicius.