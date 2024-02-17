Hakan Çalhanoğlu performansıyla göz dolduruyor

Hakan Çalhanoğlu, ortaya koyduğu futbolla İtalya'da gündem olmaya devam ediyor. Takımının, Salernitana'yı 4-0 mağlup ettiği maçta 66 dakika sahada kalan milli oyuncu, istatistikleriyle dikkat çekti.

8 kilit pas, 10'da 10 uzun pas isabeti yakalayan Hakan, galibiyetin mimarlarından oldu. Bu sezon Inter ile tüm kulvarlarda 29 maça çıkan deneyimli orta saha oyuncusu takımına 11 gol, 3 asistlik katkı yaptı.

Arrigo Sacchi: Milan'ın en büyük pişmanlığı, onu Inter'e kaptırmasıdır

Diğer yandan Milan'ın efsanevi teknik direktörlerinden Arrigo Sacchi, Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu ifadeler kullandı.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan tecrübeli futbol adamı, 2021 yılında Inter'e kaptırılan Hakan Çalhanoğlu'nun, Milan'ın en büyük pişmanlığı olduğunu dile getirdi.

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu 2017 yazında Bayer Leverkusen'den 23,3 milyon euroya transfer etmişti. Milli futbolcu, 4 yıl formasını giydiği Milan'dan 2021'de ayrılıp ezeli rakip Inter'in yolunu tutmuştu.