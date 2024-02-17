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Spor
TRT HABER / AA 17.02.2024 16:00

Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor maçı 1-1 sona erdi.

Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi
[Fotograf: AA]

Hatayspor ile Sivasspor, Mersin Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetti.

Sivasspor maçın ilk yarısını 18. dakikada Manaj'ın attığı golle 1-0 öne tamamladı. Hatayspor'da Boudjemaa 75. dakikada skrou 1-1'e getirdi.

Süper Lig'deki 11. beraberliğini alan Hatayspor 29 puana yükseldi. Ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkartan Sivasspor ise puanını 34 yaptı.

Ligin ilk devresinde oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 18. dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Bartuğ Elmaz sert vurdu. Topun savunmada Massanga Matondo'nun eline çarpması sonucu Sivasspor serbest vuruş kazandı. Ceza sahasının hemen dışında topun başına geçen Manaj'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

30. dakikada Dele-Bashiru'nun pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu'nun sert vuruşunu defansta Caner Osmanpaşa uzaklaştırdı.

45. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Faruk Beyaz kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde kapattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu'nun dar açıdan sert vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu çeldi. Ceza sahasında boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

61. dakikada Dadashov'un pasında rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Ömer Faruk Beyaz, topa sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal Vural'ın tokatladığı topu savunma uzaklaştırdı.

GOL - 75. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği sağladı. Ev sahibi ekibin bu dakikada sağ taraftan kazandığı serbest atışta Kamil Ahmet Çörekçi, topu ceza alanına gönderdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında kontrol eden Boudjemaa'nın sert ve düzgün şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-1.

PENALTI VAR KARARI İLE İPTAL EDİLDİ - 80. dakikada Halil Dervişoğlu, ceza sahasında Hakan Arslan ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen Ümit Öztürk, penaltı kararını iptal etti.

90+4. dakikada Hatayspor'un ceza sahası dışından kazandığı serbest atışta Fernandes topun başına geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

Mücadele 1-1 sona erdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Stat: Mersin Stadı

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir.

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Maksimovic, Rivas, Cemali Sertel (Dk. 88 Strandberg), Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Pedro), Matondo, Bashiru (Dk. 65 Boudjemaa), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 64 Kamil Ahmet Çörekçi), Dadashov (Dk. 64 Mendes), Halil Dervişoğlu.

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Azizbek (Dk. 84 Murat Paluli), Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Poungouras, Uğur Çiftçi, Emrah Başsan (Dk. 66 Menig), Charisis (Dk. 84 Camara), Bartuğ Elmaz (Dk. 90+3 Caktas), Njie (Dk. 66 Hakan Arslan), Manaj.

Goller: Dk. 18 Manaj (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 75 Boudjemaa (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Pedro (Atakaş Hatayspor), Dk. 74 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor)

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