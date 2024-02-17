Para badmintoncular Dünya Şampiyonası'na hazır

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Para Badminton Dünya Şampiyonası 20-25 Şubat tarihlerinde Tayland'ın Pattaya kentinde yapılacak. Türkiye'yi organizasyonda 6 milli sporcu temsil edecek.
Şampiyonada mücadele edecek milli takımın, 12 Şubat'tan bu yana Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirdiği kamp çalışmaları sona erdi.
Federasyon başkanı Ercan Yıldız'ın başkanlığındaki milli kafile, bu gece hava yoluyla Tayland'a hareket edecek.
Dünya Şampiyonası'nda milli para badmintoncular İlker Tuzcu, Emine Seçkin, Halime Yıldız, Tuğçe Çelik, Mustafa Tuğra Nur ve Zehra Bıyık madalya mücadelesi verecek.