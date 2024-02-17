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Spor
AA 17.02.2024 14:35

Voleybol Milletler Ligi'nde ülke sayıları 18 olacak

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Milletler Ligi'nin (VNL) 2025’te kadınlarda ve erkeklerde 18 takıma yükseleceğini duyurdu.

Voleybol Milletler Ligi'nde ülke sayıları 18 olacak

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIVB, VNL katılımcılarının artık çekirdek ve değişken takımlar olarak ayrılmayacağını da açıkladı.

VNL’de yapılan diğer değişiklik ise 2024 yılı itibarıyla 3 haftalık lig etabının sonunda hiçbir takım küme düşmeyecek.

2024 Voleybol Challenger Kupası’nın kazananları ve Milletler Ligi’ne katılmayan takımların arasında FIVB Dünya Sıralaması’nda en üst sırada yer alan takımlar, VNL 2025 mücadelesine dahil olacak.

2025 sezonundan itibaren çekirdek (core) ve değişken (challenger) takım statüleri kaldırılacak ve hem erkeklerde hem de kadınlarda yarışmanın final sıralamasında en alt sırada yer alan takım küme düşecek ve bir sonraki VNL sezonunda yerini dünya sıralamasının en üst sırasındaki takıma bırakacak.

VNL’de yapılan diğer değişikler ise şu şekilde:

Katılımcı takım sayısının artmasıyla birlikte, ön eleme aşaması programının yeni bir yapısı olacak. Şu anda olduğu gibi her katılımcı takım her hafta 4 maç olmak üzere 3 hafta boyunca toplamda 12 maç oynayacak. Ancak her hafta her biri altı takımla üç farklı sahada oynanan üç grup olacak. Müsabaka günlerinin sayısı haftada altıdan beşe düşecek.

Oyuncular ayrıca ek bir haftalık dinlenmeden de faydalanacak. Erkekler turnuvasında ikinci haftadan sonraki hafta boyunca her iki cinsiyet (kadın-erkek) için de VNL organizasyonu yapılmayacak.

Bu yeni formatta, ön eleme aşamasında toplam 216 maç yapılacak, kadın ve erkeklerde çeyrek ve yarı finaller ve madalya maçları dahil olmak üzere sezon başına toplam maç sayısını 232’ye çıkaracak.

Final etabının formatında herhangi bir değişiklik olmayacak.

VNL’de sadece 2028 yılı için Los Angeles Olimpiyat Oyunları ile uyumlu olması açısından henüz belirlenmeyen ancak yoğunlaştırılmış bir format içerecek.

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