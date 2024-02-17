Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç Alperen Berber'i ödüllendirdi

Kılıç, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda Avrupa şampiyonu Alperen Berber ile bir araya geldi.

Kılıç, Alperen'i tebrik etti.

"Genç yaşına rağmen gücüyle, tecrübesiyle, ailesinin desteğiyle başarılar elde etti. Alperen'in babası antrenörlüğünü yapıyor. Ayrıca başka bir antrenörü var. Alperen, kendisinden yaşça büyük rakiplerini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu."

Kılıç, Alperen'in bundan sonraki hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu dile getirdi.

"Grekoromende Rıza Kayaalp gibi başarılı sporcularımız var. Alperen de ağabeylerinin izinde grekoromende devam edecek. Samsun'dan genç bir kardeşimizin Avrupa şampiyonu olması bizi onurlandırdı. Rabbim yolunu açık etsin. Bundan sonra da inşallah ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek yoluna devam eder."

Alperen Berber ise büyük hedefleri bulunduğunu vurguladı.

"Avrupa şampiyonu olduk ama hiçbir şey bitmedi bizim için. İnşallah daha çok Avrupa şampiyonlukları kazanacağım. Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra dünya şampiyonlukları da almak istiyorum. En önemlisi, hayalim olan olimpiyatlarda altın madalya almak istiyorum."

Kılıç, daha sonra Alperen Berber'e hediyesini verdi.